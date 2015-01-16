Отчеты по инфляции в США пошатнули доллар

В пятницу вечером после открытия торгов на американских площадках доллар получил небольшой «пинок» вниз, когда вышли данные по инфляции в США — в прошлом месяце индекс потребительских цен США упал на 0,4%, как и ждали аналитики.

Пара USD/CHF к 18:28 по мск выросла на 1,98% - до 0,8576 со вчерашних минимумов на уровне 0,7360. EUR/CHF вырос на 1,02% - до 0,9877 с минимума 0,8204.

В это время пара EUR/USD упала на 1,01% - до 1,1513, опять приближаясь к новым минимумам.

Доллар по-прежнему растет против иены, пара USD/JPY растет на 1,23% - до 117,60, а пара GBP/USD снизилась на 0,42% - до уровня 1,5119.