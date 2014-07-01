Новый конкурсный портал от Arsenal-FX

Империя конкурсов «ForexWars» – проект от компании «Arsenal-FX» принимает в свои ряды юных падаванов и развлекает их хитроумными конкурсами. Наша цель – найти искусных трейдеров, которые смогут стать успешными управляющими, менеджерами капитала в компании «Arsenal-FX». Вы же можете стать гражданином империи «ForexWars» и выиграть космические денежные призы!

В «ForexWars» каждый трейдер, как Мастер, так и юный падаван, сможет найти себе конкурс по вкусу с разнообразными условиями и, помимо духа соревнования с достойнейшими, получить бонусы, материальные и нематериальные подарки, реальные деньги.





Испытать себя и свой разум можно на реальном или на демо-счете. Отдельная категория конкурсов с наилучшими условиями – для почётных граждан Империя конкурсов «ForexWars», наших постоянных клиентов. Для них мы минимизируем их риски и обеспечиваем максимальную прибыльность торговли.





Сила, мудрость, быстрота решений – залог того, что победителями станут лучшие из лучших!





Да пребудет с Вами Сила!