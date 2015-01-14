Президент Италии досрочно покидает свой пост

Сегодня Джорджио Наполитано объявил всем, что уходит в отставку. На 89-м году жизни итальянский президент решил, что не в состоянии дальше управлять государственными делами — к слову, его полномочия должны были истечь официально в 2020 году.

Впрочем, отставка Наполитано, который правил страной почти 9 лет, не стала неожиданностью, потому что он и раньше говорил, что в таком преклонном возрасте ему все труднее справляться с президентскими обязанностями.

Наполитано был переизбран на пост президента Италии в апреле 2013 года. Пока не ясно, кто станет его преемником на посту президента. Вчера итальянская газета Il Sole 24 Ore писала, что временно обязанности президента будет исполнять председатель сената Пьетро Грассо — пока не выберут нового президента Италии.

Нового президента страны должны выбрать члены обеих палат итальянского парламента и делегаты от регионов страны в течение 15 дней. По сути полномочия президента в Италии невелики — он объявляет (опять же, только после решения палат парламента) состояние войны, имеет право помиловать осужденных, аккредитует и принимает дипломатических представителей других стран и вручает государственные награды.