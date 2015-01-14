На торгах Московской биржи доллар выше 66,32 руб., евро — выше 78,32 руб.

К 10:58 по мск курс доллара на Московской бирже составлял 66,32 рубля, евро вырос до 78,32 руб. По данным investing.com, за доллар сейчас дают 66,39 руб., за евро — 78,27 руб.

Эксперты отмечают, что рубль пока не собирается останавливаться и продолжит падение — падающие нефтяные котировки все тянут его вниз.

Аналитики переписывают прогнозы и теперь уже уверенно говорят о нефти за $40, и пока нет предела этому падению. Еще недавно цены на нефть удерживались выше отметки $50 за баррель, а теперь за «бочку» дают уже $46,18 доллара, говорит руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. По его прогнозу, в I квартале 2015 года доллар вновь вернется к отметкам 60-70 рублей.

Однако, противоположное мнение высказывает эксперт «БКС-Экспресса» Василий Карпунин — он уверен, что на нефтяном рынке, наоборот, появился ряд факторов, которые говорят в пользу временной приостановки снижения. «Остановка нисходящей динамики должна произойти сегодня-завтра, после чего мы увидим пару недель стабильности. В условиях запланированной на ближайшее время нормализации ситуации на рынке нефти рубль может получить некоторую поддержку», — считает эксперт.