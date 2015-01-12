Прогноз от саудовского принца: нефть никогда не поднимется до $100

Принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал в своем интервью для издания USA Today заявил, что нефтяные котировки больше никогда не вырастут до отметок $100 за баррель.

"Если предложение нефти останется на нынешнем уровне, а спрос на нее будет низким, то лучше предполагать, что цена упадет еще сильнее. Если же предложение нефти уменьшится, а спрос возрастет, то цены могут также возрасти. Однако я уверен, мы больше никогда не увидим цену в 100 долларов за баррель. Я говорил год назад, что цена на нефть выше 100 долларов - искусственная. Она неправильная", — заявил он. Принц также считает, что нефть продолжит дешеветь.

Однако, он также говорит, что даже Саудовская Аравия не ожидала такого резкого падения цен на нефть: "Никто не ожидал, что такое произойдет. Все, кто говорят, что они ожидали этого 50% падения, говорят неправду». Еще в июле министр нефти Саудовской Аравии заявил, что $100 за баррель – хорошая цена для потребителей и производителей. Но за пять месяцев цена на нефть упала на 50%.

Принц говорил в интервью, что теория о «сговоре» саудитов и американцев против Москвы — полный "вздор", потому что низкие цены на нефть также вредят экономике Саудовской Аравии.