А после праздников — массовые дефолты компаний?

Издание газета.ру предрекает невеселые рабочие будни для некоторых компаний - сразу после новогодних каникул. По мнению аналитиков издания, I квартал для многих российских компаний может закончиться дефолтами. Особенно рискуют импортеры, строители и предприятия торговли. За ними подтянутся банки, которые не справятся с созданием допрезервов. А вот рубль от этого может даже выиграть.

Массовые дефолты отечественных компаний могут начаться уже скоро. Причина в том, что банки уже начинают поднимать ставки по рублевым кредитам для корпоративных заемщиков - до 35–40% (на фоне ключевой ставки ЦБ в 17%). Помнится, такой уровень базовой ставки глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал экстремальным, а сами бизнесмены — убийственным.

Проценты по кредитам продолжат расти, если центробанк не снизит ставку в этом месяце.

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев считает, что если ставку не снизят, она попросту окажется неподъемной для многих отраслей, а это грозит дефолтами — предприятия будут не в состоянии выполнять обязательства.

В 2014 году после изменений базовой ставки уже начались ухудшения в сфере строительства, туристическом бизнесе и в авиаперевозках.

Экономисты говорят о том, что такая ситуация поможет рублю — если банки начнут изымать из ЦБ свои резервы нацвалюты, рублевая ликвидность на рынке резко упадет, и это опустит курс доллара по отношению к рублю. Но экономику в целом это не спасет.

У центробанка два варианта: либо понизить ставку, либо выдавать определенным агентам деньги под более низкий процент. «Власть одинаково боится и гиперинфляции, и дефолтов с последующими всплесками безработицы», — уверен сопредседатель совета директоров инвестиционной компании «Третий Рим» Андрей Мовчан.