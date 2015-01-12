Goldman Sachs: ближайшие полгода нефть будет стоить $40

Цена на нефть не выказывает никаких признаков того, что нисходящая спираль закончится. Сейчас фьючерсы на Brent стоят 50,60 доллара за баррель (минус 1,37% к закрытию пятницы), на WTI – 47,56 доллара (-1,70%), а во время американской сессии Brent падала до $49,88.

Нефть шла вниз в течение семи недель подряд. Аналитики Goldman Sachs понизили свой трехмесячный ценовой прогноз на Brent c 80 до 42 долларов за баррель, а на WTI – с 70 до 41 доллара. Они добавляют, что скорее всего, цена на «черное золото» будет находиться вблизи отметки в 40 долларов большую часть первого полугодия 2015 года. Слабость нефтяного рынка стала очевидной на прошлой неделе, когда впервые с 2009 года весь нефтяной комплекс свалился в контанго (ситуация, когда срочная поставка идет по более дешевой цене, чем фьючерсы с поставкой в следующем месяце).



