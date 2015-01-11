Эксперт: Обама проиграл Путину в валютных войнах

Питер Кениг, экономист и аналитик в сфере геополитики, бывший сотрудник Всемирного банка, в своей статье на сайте Global Research прогнозирует падение нефтедоллара и укрепление новой финансовой системы, основными игрокам в которой станут Россия и Китай. Он также обращает внимание на то, что президент США Барак Обама и его советники своими действиями подвели нефтедоллар и евро на край пропасти, проиграв своему российскому коллеге Владимиру Путину по всем направлениям.



Эксперт обращает внимание на заявление министра иностранных дел Китая Ван И, сделанное им 22 декабря 2014: «Если российская сторона будет нуждаться в этом, то мы окажем ей необходимую помощь в рамках наших возможностей». Это ясное свидетельство того, что Россия и Китай заключили экономический союз, который будет сильнее, чем манипуляции Вашингтона, опирающегося на европейских марионеток, и сможет противостоять ослаблению рубля и падении цен на нефть.



Китай, ведущий член БРИКС и ШОС готовы поддержать Россию в случае необходимости. Валютные свопы между российским рублем и китайским юанем на первоначальном этапе, эквивалентные $25 млрд уже реализованы, что открывает путь для совершения прямых сделок между двумя странами. Похожие свопы Китай и Россия имеют и с другими странами, в первую очередь с членами БРИКС и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Кром того, в ближайшем будущем их ряды пополнятся Ираном, Пакистаном, Индией (также член БРИКС), Монголией, а, возможно, в не слишком отдаленном будущем и Турцией. Другими словами это позволит сократить мировой спрос на нефтедоллар, пишет Кениг.



США в состоянии поддерживать давление на другие валюты, в частности, на рубль, но только до тех пор, пока нефтедоллар остается главной мировой резервной валютой. Это главная причина, почему Вашингтон в данный момент борется с огромным внешним долгом, который в 7 раз превышает ВВП США - $17,6 трлн. Это делает Америку наибольшим должником в мире на сегодняшний день. Если спрос на нефтедоллар исчезнет, то стоимость американской валюты начнет падать и в худшем это может привести к гиперинфляции.



В то же время, по мнению эксперта, России нечего бояться, так как рубль в реальности не торгуются нигде, а лишь доступен для покупки/продажи в центральных западных банках, что не позволяет Вашингтону «уничтожить» российскую экономику путем наводнения воображаемого «рынка» рублями, чего он не в состоянии добиться.



Центробанк РФ, в основном, не вмешивается в ситуацию. Почему? Да потому что Россия, в конечном итоге, держит рубли для своего нового торгового альянса и начнет скупать свою валюту обратно по крайне низким курсам за счет искусственно усиленного доллара и евро и прочих связанных с ними валют других западных стран. В будущем на основе российско-китайской денежно-кредитной системе эти валюты, по крайней мере, на начальном этапе будут иметь вторичное или даже третичное значение, уверен эксперт.



Позволить рублю «рухнуть» - превосходная стратегия гроссмейстера-президента РФ Владимира Путина. Западные инвесторы уже лишились акций российских компаний, когда начали резко продавать их по заниженной цене, стремясь избавиться от них на фоне начавшего падения рубля в начале декабря 2014 года. В результате, Россия выкупила их по ценам ниже рыночных, и теперь все дивиденды будут оставаться внутри страны, а не утекать на Запад.



По данным Spiegel Online, Россия заработала на этом не менее $20 млрд. Россия обладает валютными резервами в размере около $500 млрд, что более чем в два раза превышает количество рублей, находящихся в обращении. Российская экономика показывает высокий уровень развития. Задолженность страны составляет около 15% от ВВП, в то время как соотношение долга к ВВП в ЕС приближается к 100%.



Тем временем, манипуляции Саудовской Аравии с ценой на нефть, которая упала ниже $50 за баррель – более 50% от ее стоимости по состоянию на июнь 2014 года ($105). Это – попытка уничтожить экономики суверенных государств и в первую очередь она направлена против России, но также подразумевает нанесение ущерба и другим неприсоединившимся к этому шагу производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран.



Нефтегазовый сектор США и контактирующие с ним сектора промышленности дают почти $1,2 трлн в год или 7% от ВВП страны, а также более 9,3 млн высокооплачиваемых рабочих мест. Если же цена на нефть упадет ниже себестоимости ее сланцевого аналога, то такие штаты, как Техас и Северная Дакота будут главными проигравшими с точки зрения потери рабочих мест и экономического спада. Но последствия будут ощущаться по всей Америке, так как почти все отрасли связаны с углеводородной энергетикой.



Тем не менее, президент США Барак Обама считает, что рост безработицы является небольшой ценой за ущерб другим странам. Кроме того, экономика США может получить прибыль от более низких цен, что сделает богатых еще более богатыми, а бедных – беднее.



Но «близорукость» Обама и его соратников не позволила им усмотреть кое-что. Нефтедоллар сильно зависит от торговли на рынке энергоресурсов, где цены формируются в долларах на основе 40-летнего соглашения с Саудовской Аравией (главы ОПЕК). Это само по себе создает постоянный спрос на американскую валюту по всему миру, что делает ее резервной валютой и позволяет Вашингтону печатать доллары в неограниченном количестве, завоевав финансовую гегемонию.



Но эти времена ушли в прошлое. Более года назад Россия начала продавать свои энергоресурсы за рубли и валюты своих торговых партнеров, таких как Китай и другие страны БРИКС. Сегодня Россия продает их уже за золото, причем физическое золото. Запад не успевает за скоростью аналитического мышления Путина, который получает за проданные энергоносители доллары по завышенному курсу, а затем сразу же обменивает их на золото, тем самым увеличивая золотовалютные резервы России. Уже сегодня рубль обеспечен золотом на том уровне, на котором Западу и не снилось.



Все это отделяет Вашингтон на один шаг от мата. Его попытка уничтожить российскую экономику в значительной степени является неуместной и саморазрушительной. Кроме запасов золота Россия создала и свою альтернативу системе SWIFT. В настоящее время она уже проходит испытания на внутреннем рынке, но может выйти на мировую арену в течение нескольких ближайших месяцев. Это позволит любой стране мира, стремящейся избежать коррумпированной долларовой схемы, присоединиться к ней для осуществления международных денежных переводов. Это в сочетании с вышеперечисленным нанесет сокрушительный удар по нефтедоллару.



Такая новая денежная система в ближайшее время может покрыть от 25% до 30% мировой экономики, тем самым став полностью автономной. Можно, конечно, спросить, почему этого не произошло раньше? Причины разнообразны. Ключевые игроки этой системы - Россия и Китай – пока не были готовы к этому, как и их банковская и биржевая инфраструктура.



В конце концов, ведь честная торговля между суверенными нациями является благородной целью для всего мира, пишет в заключении Питер Кенинг.