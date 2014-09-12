ЕС ввел санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти»

Евросоюз ввел санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть», - следует из информации, опубликованной в Официальном журнале ЕС утром в пятницу, 12 сентября.

По данным издания Forbes, санкции ЕС касаются также девяти российских оборонных предприятий — концерна «Калашников», НПО «Базальт», концерна «Сириус», концерна «Технологии машиностроения», НПП «Химкомпозит», «Станкопрома», Тульского оружейного завода, НПО «Высокоточные комплексы», ОАО «Алмаз-Антей». ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать напрямую или косвенно продукцию двойного назначения этим компаниям.

Не обошли стороной еще и «Уралвагонзавод», Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и Оборонпром. Европейцам запрещается напрямую или косвенно приобретать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или помощь в получении или иным образом распоряжаться ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней, выпущенными этими компаниями после 12 сентября 2014 года.

В санкционный список ЕС включены вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Владимир Никитин, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ. Кроме того, в «черный список» попали первый заместитель премьер-министра Крыма Михаил Шеремет, заместитель премьер-министра Крыма Георгий Мурадов.