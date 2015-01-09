На Уолл-стрит началось ралли

В четверг на американских биржах продолжался подъем, начавшийся в среду. Это происходило на оптимизме по поводу состояния американской экономики. Сказались и ожидания инвесторов на тему начала программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ.

S&P в течение двух последних сессий прибавил 3% (в течение четверга рост составил 1,79%), отыграв большую часть из 4,2%-ного падения за предыдущие пять операционных дней. DJIA и Nasdaq прибавили по 1,84% каждый.

Основной вклад в рост S&P внесли акции энергетического (+2,2%) и технологического (+2,3%) секторов, хотя выросли все десять главных секторов. Несмотря на то, что аналитики до сих пор не готовы утверждать, что цена на нефть достигла дна, инвесторы все равно находятся в приподнятом настроении по поводу ее небольшого подъема.



QEP Resources Inc взлетела на 5,2%, Valero Energy Corp прибавила 5,7%; Chevron Corp окрепла на 2,3%; Exxon Mobil Corp — на 1,7%.

Microsoft Corp и Intel прибавили по 1,9% каждая. Yahoo! Inc подскочила на 3,4%: здесь собираются монетизировать активы (доли в Alibaba и Yahoo Japan Corp), урезать затраты и рассмотреть объединение с AOL Inc.

Среди самых интересных движений сессии можно отметить фармацевтическую компанию Biotechs, бумаги которой подлетели на 37,1% сразу. Такой взлет связан с информацией об успешных испытаниях лекарства от рака легких.