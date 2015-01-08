Китайские экономисты: Россия - более надежный заемщик, чем США

Аналитики агентства Dagong Global Credit Rating Co. уверены, что Россия справится с трудностями валютного кризиса очень скоро, и оценивает РФ в качестве заемщика лучше, чем США.

У России кредитный риск ниже, заявило агентство. А осенью 2013 года оно оценило суверенный рейтинг США на уровне «A-», а России отдала оценку «А», со стабильным прогнозом.

«Условия для погашения обязательств несколько ухудшились, но в среднесрочной перспективе они должны стабилизироваться, - говорится в пресс-релизе Dagong. - По мере стабилизации экономики и нормализации монетарной политики будет постепенно улучшаться и внутренняя конъюнктура».

Экономисты ждут в 2015 году сокращение российской экономики на 1,8% и рост американской 3%. Здесь надо заметить, с каким оптимизмом Dagong дает свой прогноз — в ведь совсем недавно крупнейшие рейтинговые агентства давали совсем печальные взгляды: Standard & Poor’s уверено, что в течение трех месяцев может лишить Россию инвестиционного статуса, а Fitch Ratings в пятницу объявит пересмотренные результаты рейтинга России.



