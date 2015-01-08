Brent стоит $51,70 за баррель, WTI – $49,21

На момент r 14.45 мск нефть эталонных мировых марок чуть отыграла падение последних дней, и теперь Brent снова торгуется выше 50 и даже 51 доллара. Фьючерсы растут и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Американские запасы сырой нефти снизились на 3,06 млн баррелей, по сообщениям Управления по энергетической информации. При этом аналитики предполагали, что запасы вырастут на 700 000 баррелей.



Михаэль Полсен, аналитики в Global Risk Management Ltd, прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg: “Мы видим легкую техническую коррекцию. Суточные колебания в 3%, кажется, на ближайшее время будут нормальными».

Крах нефти был таким стремительным и так сильно управлялся настроениями рынка, что аналитики из Bank of America Corp не могут найти оснований для прогнозов об окончании падения. В США сейчас пик продуктивности нефтяных пластов (за счет внедрения технологии гидроразрывного и горизонтального бурения).

Текущие цены крайне нестабильны в долгосрочной перспективы, и нефть, по мнению многих аналитиков, останется под давлением в 2015 году. Гордон Кванн, глава региональных нефтегазовых исследований в Nomura Holdings, говорит: «Люди наконец-то поняли, что нефть была сильно перепродана. Понятно, что должна быть техническая коррекция, однако я не думаю, что нефть подойдет к цене в 60 долларов».