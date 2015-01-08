Джордж Сорос: российский кризис — прямая угроза Европе

Сегодня издание Financial Times опубликовало статью, в которой миллиардер Джордж Сорос заявляет о том, что западные политики выбрали неверную стратегию в отношении России и Украины. По его мнению, развивающийся там кризис очень сильно угрожает еврозоне.

В своем интервью Сорос говорит, что Европа относятся к Украине лишь как к "просто одной из стран", которой нужна финансовая помощь, но европейские политики не понимают: то, что там происходит, представляет серьезную угрозу для европейской экономики и даже для сохранения Евросоюза, чем какие-то выборы в Греции.

Далее он прогнозирует, что Россия может объявить дефолт по своим долговым обязательствам. И вот этот дефолт станет серьезным ударом по европейским банкам, которые работают с Россией.

Сорос, который открыл свой фонд на Украине в 1990 году, призывает инвесторов вкладывать средства в страну, уделяя особое внимание энергетическому и сельскохозяйственному сектору, пишет Financial Times.