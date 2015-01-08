Европа будет печатать деньги - это просто вопрос времени

Еще один решающий момент для Марио Драги. Президент Европейского центрального банка, чье обещание в 2012 году спасти евро и помочь Европе вылезти из долговой ямы, в настоящее время вынужден выполнять еще и спасательную миссию.

С падением цен впервые со времен Великой рецессии инвесторы сейчас делают ставки, что ЕЦБ начнет печатать деньги, чтобы приобрести гособлигации в огромных масштабах.

"Высока вероятность, что ЕЦБ будет наращивать покупку активов в ближайшее время, по крайней мере, вероятность того, что среди новых выкупов будут гособлигации, составляет 65%", - пишет главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

В отличие от других центральных банков, ЕЦБ имеет только одну политическую цель - держать цены стабильными. А ценовая стабильность — это уровень годовой инфляции чуть ниже 2%. По собственным прогнозам банка, нет никаких шансов вернуться к такому уровню до 2017 года.

"Мы ожидаем, что будет еще один резкий спад уровня потребительских цен, а инфляцию в январе примерно на уровне -0,5%", - прогнозирует Жизэм Кара, старший экономист BNP Paribas. "Инфляция будет колебаться ниже нуля в течение большей части 2015 года".

Опасность для Европы представляет падение цен или нулевая инфляция, которые задушат тот слабый экономический роста в регионе. Потребители и компании будут выбирать, потратить сейчас больше денег или подождать и купить потом, когда цены упадут.

Еврозона вышла из рецессии в середине 2013 года, но застряла на «первой скорости» до сих пор.

Новый спад - последнее, в чем нуждается Европа. Это будет еще труднее пережить таким странам, как Италия, например, которая не сможет обслуживать свои огромные долги и тоже захочет выйти из еврозоны, как собирается сделать Греция.