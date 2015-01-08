ФРС говорит: ждите сильную американскую экономику в 2015 году

Федеральная резервная система, кажется, довольна тем, как себя чувствует экономика США. Многие члены ФРС уверены, что в 2015 году будет еще лучше.

Почему? Издание CNN пишет, что причина этих прогнозов - дешевый газ. Согласно протоколу заседания, регулятор считает, что "реальная экономика может в конечном итоге показать большую силу, чем ожидалось» в этом году. Несколько членов ФРС смело предсказывают "очень большой" скачок уровня расходов американцев из-за снижения цен на энергоносители.

Акции, которые были выше, закрылись в плюсе, особенно чувствуется на росте индекса Dow на 212 пунктов. Казначейские облигации, которые недавно упали на 2%, остались в рамках этого уровня.

Протокол вчерашнего заседания показал, что большинство центральных банков не сильно обеспокоены тем, что падение цен на нефть повредит мировой экономике. Председатель ФРС Джанет Йеллен подтвердила это во время пресс-конференции, когда говорила про снижение цен на нефть как "что-то хорошее для семей, для домашних хозяйств. Они больше сэкономят". Она добавила, что "это как сокращение налогов, которое повышает покупательную способность американцев".

Важно помнить, что эта встреча состоялась три недели назад. С тех пор цены на нефть упали еще на 10% - до $50 за баррель.

И вот недавно Федеральная резервная система признала, что проблемы в других странах мира могут навредить США. "Дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры может привести к замедлению внутреннего экономического роста, чем ожидается", - говорится в протоколе.

Очень интересно будет посмотреть, что ФРС скажет о нефти в своем следующем политическом заявлении, которое должно появиться 28 января.