Обзор мировых финансовых рынков на пятницу

То, что сейчас происходит на рынках, скорее всего, связано с санкциями ЕС. И хотя российские рынки перенесли их довольно спокойно, не реагируя остро и резко, а вот в Европе и США — какой-то бум и скачкообразное изменение индексов. Так, японский Nikkei потерял 0,16%, гонконгский Hang Seng получил прирост на 0,10%, британский FTSE упал на 0,64%, а германский DAX – на 1,94%. Американские DJIA и S&P показывали такое же резкое падение.

В то же время, пока беспокойные фондовые рынки заставили переживать инвесторов, на валютном рынке, как уже привычно в последнее время, все шло совершенно невозмутимо, там даже делались попытки продолжить укрепление доллара. Экономический календарь в конце недели был довольно скуден, и единственное, в чем точно можно было убедиться, - не стоит верить в стабильность американского восстановления в данный момент времени. Увольнения резко выросли, число безработных, обратившихся за пособием, превысило прогнозы, а индекс деловой активности в регионе Чикаго серьезно не дотянул до ожиданий. Валютные пары остались на прежних уровнях: EUR/USD торговалась в районе 1,3390, GBP/USD закрылась ниже отметки 1,69 на слабоватых данных от Nationwide, а пара USD/JPY так и не смогла пройти выше 103,00.

Цены на сырую нефть продолжили падать в четверг на общем укреплении доллара, а также на переживаниях по поводу недавнего отчета, который показал резкое снижение спроса на бензин. В результате WTI скатилась до 98,30 за баррель, а Brent – в область 105,40.

Что странно, тенденцию на снижение поддержали и драгоценные металлы, которые обычно укрепляются во времена массовых распродаж фондового рынка.