Евро слабеет - Исландия передумала вступать в Евросоюз

Во вторник днем пара EUR/USD сильно ослабла под давлением последних событий. К 13:05 по мск пара торговалась на уровне 1,1905, на прошлой сессии она закрылась на отметке 1,1933.

Издание Parliament Magazine пишет, что Исландия собирается отозвать заявку на членство в Евросоюзе. Такое заявление сделал недавно премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон.

Как сообщают СМИ, это уже вторая попытка правительства отозвать заявку — первая вызвала бурные протесты общественности, некоторые даже призывали провести референдум.

Заявку на вступление Исландии в ЕС подали еще в июле 2009 года на фоне кризиса в стране. Европейская комиссия дала положительный ответ в феврале 2010 года, а летом того же года начались официальные переговоры.

Но после выборов в апреле 2013 года переговоры застопорились, потому что к власти пришли центристская Партия прогресса Гюннлейгссона и консервативная Партия независимости.