Золото на трехнедельном пике во вторник днем - $1214 за унцию

Во вторник днем фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались почти на максимуме трех недель из-за неопределенности на рынке относительно будущего Греции в еврозоне.

В 12:15 по мск фьючерсы торговались на уровне $1214,20 за унцию. Затем было небольшое снижение, сейчас — к 12:55 по мск — золото торгуется за $1212,50.

Вчера цены на золото выросли на $17,80 - до $1204,00 за унцию.

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте выросли до $16,332 за унцию.

Инвесторы все еще ищут убежище из-за резких потерь на нефтяном рынке после резкого ослабления нефтяных цен из-за растущего предложения.



