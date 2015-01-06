Нефть стала дешевле $50 впервые за пять с половиной лет

Нефть Brent на бирже ICE в Лондоне на момент 11.00 мск торгуется на уровне 52,68 доллара за баррель, а вот WTI, впервые за пять с половиной лет перешагнувшая порог в 50 долларов, продолжает падать и торгуется на СOMEX за 49,60 долларов за баррель.

Все предпосылки говорят о том, что избыток поставок, приведший к формированию понижательного тренда нефтяных цен, сохранится.

Продукция сырья в России выросла до максимума за все постсоветское время. Ирак планирует повысить экспорт сырой нефти в январе по отношению к прошлому месяцу и довести его до 3,3 млн баррелей в день. Саудовская Аравия не выказывает никаких признаков снижения продукции, да еще и снизила свои официальные отпускные цены для азиатских потребителей, которые не видели подобных скидок минимум 14 лет. В этом ее поддержали Ирак, Кувейт и Иран.

Комбинация из роста поставки и неустойчивости спроса дополняется еще и укреплением доллара против евро на фоне опасений о выходе Греции из ЕС.

Рынок нефти в этом году, по оценкам экспертов, ожидает большое количество проблем. Продукция будет расти и в Западной Африке, и в обеих Америках, не говоря уже о росте поставок из России и Ирака. Всё это с лихвой компенсирует недостаток добычи в Ливии. Иран тоже может повысить экспорт примерно на полмиллиона баррелей в день, если будут смягчены западные санкции против него.