Немецкие облигации упали, а юг Европы подрастает





Немецкие десятилетние облигации сейчас колеблются вблизи 14-месячного минимума. Это происходит на фоне предположений о том, что сейчас рост в еврозоне происходит неровно, и его будет недостаточно для того, чтобы побудить ЕЦБ к стимулированию экономики. Напомню, на этой неделе планируется стратегическое совещание ЕЦБ.





Испанские и итальянские ценные бумаги немного сдвинулись вверх после недавнего падения к минимуму прошлого месяца, когда ЕЦБ снизил процентные ставки. Так, десятилетние облигации Испании подросли до 2,65% (против 2,54% две недели назад). Ставки на итальянские десятилетние ценные бумаги выросли до 2,84% (против недавних 2,69%). Португальские облигации с выплатой в феврале 2024 года вчера выросли на 8 пунктов впервые за пять дней, но сегодня уменьшились на 3 пункта.