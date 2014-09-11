Президент согласен ввести налог с продаж. Решение - за правительством

Президент РФ Владимир Путин дал согласие на введение налога с продаж, но окончательное решение будет принимать правительство, передает газета «Ведомости». Точно решено не повышать НДС, а вероятность введения налога с продаж - 90%, по мнению сотрудника администрации президента.

Совещания с членами правительства на эту тему прошли в среду. В четверг бюджет будет обсуждаться в правительстве на комиссии по бюджетным проектам. По словам одного из участников этих совещаний, обсуждался такой вариант: до июня 2015 года разрешить вводить налог только Москве и Подмосковью и, если эксперимент окажется удачным, дать это право другим регионам.

Право регионов на налог с продаж (уже вводился в начале 1990-х и в 2000-х годах и был отменен с 2004-го) правительство и Кремль обсуждают с весны. Против налога с продаж выступали Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг. Предлагали поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам вводить налог с продаж со ставкой 3%, либо увеличение на 2 процентных пункта - до 20% - налога на добавленную стоимость. Первый вариант принес бы в бюджет регионов 200 млрд рублей, второй - 500 млрд рублей в федеральный бюджет.

Вводить новый налог имеет смысл только регионам с развитой сетевой торговлей, считают несколько чиновников. Потенциальные «клиенты» нового налога - Москва, Санкт-Петербург, регионы с городами-миллионниками, где сосредоточена организованная розничная торговля. И хотя Правительство выступает против налога с продаж, оно будет вынуждено взять на себя любую ответственность за непопулярное решение.