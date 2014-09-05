Вводится 3%-ный налог с продаж. Граждане России об этом не слышали, но платить будут.

Чуть менее половины россиян (45%) слышали о планах правительства ввести налог с продаж в размере не более 3% к цене товара или услуги, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-Центром" 22-25 августа среди 1600 человек в 46 субъектах РФ. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%. При этом из них 10% следят внимательно за этим вопросом, а 35% - лишь в общих чертах. Но все-таки большинство наших сограждан - 52% - ничего не знают о том, что с них хотят собирать дополнительные финансы "за воздух". Каждый второй респондент из тех, кто слышал о данной инициативе правительства, считает, что введение налога приведет к ускоренному росту цен. Только каждый четвертый россиянин уверен, что влияние от налога не будет заметным на фоне общего ценового роста. А 25% опрошенных затруднились дать оценку возможным последствиям от введения налога.

Напомню, Минфин разработал законопроект о введении налога с продаж. В целом документ в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2015 года. В отношении ряда предприятий малого бизнеса он вступит в силу с 1 января 2016 года. Плательщиками налога признаются организации и индивидуальные предприниматели, реализующие в субъекте РФ товары, работы и услуги, объектом - операции по реализации товаров и услуг на территории этого региона. Налоговая база определяется как стоимость реализованных товаров или услуг с учетом НДС и акцизов. Налоговый период будет составлять один месяц. Ставку налога будут устанавливать субъекты РФ в пределах 3%. При этом дифференциация ставок для разных видов товаров или в зависимости от того, кто является плательщиком, не допускается. Минфин определил также ряд товаров и услуг, на реализацию которых налог с продаж распространяться не будет.

ЦБ РФ просит правительство действиями в налоговой сфере не провоцировать его на ужесточение монетарной политики. Отвечая в интервью "России 24" на вопрос о планах введения налога с продаж, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что подобные шаги правительства могут представлять опасность "с точки зрения фиксации инфляционных ожиданий на повышенном уровне". В такой ситуации регулятор будет вынужден "применять меры денежно-кредитной политики, которые со всех других точек зрения будут излишними в этой ситуации". "Мы хотели бы обсудить с правительством вопрос о том, чтобы они учитывали, принимая такие решения, их влияние на общую инфляцию, и проводили их таким образом, чтобы не приводить к резким скачкам инфляции, не влиять таким образом на среднесрочные экономические ожидания, и, если хотите, не провоцировать нас на политику, которая необходима с точки зрения инфляции, но может быть вредна с точки зрения экономического роста", - заявила К.Юдаева. Она добавила, что налог с продаж является одним из немонетарных факторов ограниченного срока влияния на инфляцию. "Но нужно понимать, что если количество таких факторов на периоде, например, года, превысит некоторый уровень, который уже будет влиять на инфляционные ожидания, на изменение каких-то институциональных механизмов в экономике, то это может быть опасно с точки зрения фиксации инфляционных ожиданий на повышенном уровне, влиянии на инфляцию", - сказала К.Юдаева.