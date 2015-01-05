Financial Times: действия ЕЦБ приведут к провалу

Экономисты, которых опросила газета Financial Times, уверены, что действия ЕЦБ по запуску программы количественного смягчения (QE) приведут к провалу и не помогут «оживить» экономику зоны евро.

Опрос провели в декабре, 26 из 32 опрошенных экономистов уверены, что ЕЦБ соберется приобретать гособлигации в этом году, пятеро так не считают, а один воздержался от ответа. Большинство респондентов считают, что рост экономики и инфляция в еврозоне будет дальше тормозить.

Йорг Кремер из Commerzbank думает, что программа QE поможет тем странам, у кого высокий уровень долга- Италии, например, и ее банкам. Но количественное смягчение не повлияет на низкий уровень роста экономики и уровень инфляции, а "лишь стимулирует рост цен активов.

На прошлой неделе Марио Драги намекнул, что ЕЦБ намерен начать покупки гособлигаций, а также госдолгов. Ждем, что это подтвердится решением центробанка уже на заседании 22 января.