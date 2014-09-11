В европейских банках нашли опасные активы на 1 трлн. долларов

На балансах европейских банков, которые на текущий момент проверяются регуляторами, могут находиться потенциально небезопасные активы на $1 трлн. К такому выводу пришли профессор Саша Стефен из Берлинской европейской школы управления и технологий (ESMT) и доктор Йозеф Корте из Института Гете во Франкфурте-на-Майне.

Проводимые регуляторами стресс-тесты не в состоянии выявить реальную степень риска в отношение суверенных облигаций. Более того, тот факт, что международные правила позволяют банкам считать их свободными от риска, позволяет надзорным органам игнорировать эту опасность.



Согласно исследованию Стефена и Корта, 64 крупнейших банка Европы, возможно, имеют на балансах рискованные активы, связанные с суверенными облигациями, в общей сложности на сумму 806 млрд евро ($1,04 трлн). И даже несмотря на то, что банки могут с легкостью пройти последний этап стресс-тестов, результаты которых будут объявлены в октябре, по мнению авторов исследования, они имеют слишком мало капитала или, по меньшей мере, слишком мало избыточного капитала.

"Банки слишком много инвестировали в суверенные бонды, поскольку все они поддаются поощрениям ЕС и поскольку "банки накапливают слишком много риска, если им не приходится держать капитал, который отражает экономические риски", - отметил Стефан. Результаты исследования Корте и Стефена свидетельствуют, что риски не локализованы внутри стран, что может стать причиной эффекта домино, когда проблемы одной страны повлекут за собой сложности в других странах союза, подобно случаю с Кипром, где банки, вложившие 5,8 млрд евро в греческий долг, спровоцировали кризис, который вынудил островное государство попросить о финансовой помощи Европу и Международный валютный фонд.

По данным экспертов, основная часть банков с высоким уровнем риска находится в Испании и Италии.