УЭК будет развиваться независимо от решения Комиссии Центробанка

Сбербанк намерен продолжить развитие УЭК, независимо от того, примут ли ее платформу за основу для создания НПС в России. Об этом сообщил на брифинге в Санкт-Петербурге глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент Банки.ру.

«УЭК будет развиваться так, как раньше», — подчеркнул Греф. Он также добавил, что создание Национальной платежной системы с нуля сильно оттянет сроки начала ее работы. «Год-полтора – это очень жесткий срок. Если за основу будет взято что-то, то это вполне реальный срок», — отметил Греф.