Чего бояться на финансовом рынке в 2015 году?

"...То, что мы наблюдаем на рынке сейчас, – это коллапс..."



Долгосрочное прогнозирование - неблагодарное дело, учитывая что многое из того что произошло в 2014 году не было спрогнозировано, то возможно стоит ожидать в новом году также много сюрпризов. Эскалация международной напряженности, переток капиталов, проблемы фондового рынка, «валютные войны», отголоски глобального кризиса 2008-го. Каковы перспективы 2015 года? Что ждет мировой и российский финансовые рынки в 2015 году? Каким видят будущий год эксперты? Что будет с деньгами и их обладателями?





До сих пор нет четкого понимания, какие активы начнет закупать европейский регулятор. Суверенные бонды? Это будет выглядеть банальным субсидированием безответственных периферийных государств Евросоюза. Акции? Тогда со стороны будет казаться, что ЕЦБ раздувает финансовый пузырь и спонсирует богатых.

Греческий рынок акций валится, а доходность 3-хлетних греческих государственных облигаций выросла с середины октября, когда начался правительственный кризис, с 4% до 12%. Доходность 10-летних бумаг Испании составляет 1,65%, и более чем на 50 процентных пунктов ниже доходности американских облигаций. Это очень тревожный момент.



Помимо реструктуризации испанского долга, Podemos намерена бороться за 35-часовую рабочую неделю, снижение пенсионного возраста и противостояние «колониализму Германии». В этом свете, по мнению Мэтью Линна, победа партии на выборах неминуемо вызовет панику и массовые распродажи на долговых рынках ЕС.

“Без вмешательства ОПЕК рынки рискуют потерять баланс спроса и предложения, пик избыточного предложения может прийтись на второй квартал 2015 года”, – говорится в отчете банка Morgat Stanley.

На повестке Слияние Shell с BP - Слухи о скором объединении двух нефтегигантов в одну суперкомпанию стары, как мир, однако в 2015 году они имеют все шансы стать реальностью.

В ближайшие пять лет темпы роста китайской экономики составят в среднем 7% в год. К 2015 г. ВВП Китая превысит уровень в 55 трлн юаней ($8,5 трлн). Такой прогноз прозвучал на втором Китайско-европейском форуме политических партий на высоком уровне в северокитайском городе Тяньцзине.

Доходность по длительным облигациям страны снизилась с 7% в 1990-е годы до 1% в 2013. При всем этом незапятнанный госдолг вырос за тот же период с 20% ВВП до 134%. До 2015 года недостаток бюджета остается выше 5% ВВП, а к 2020 году госдолг возрастет до 150% ВВП – это самое высочайшее значение посреди продвинутых стран



Государство снизит минимальную цену на водку с 1 февраля: Росалкогольрегулирование выпустило приказ об установлении новой минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий алкоголь (более 28% содержания спирта) с 1 февраля 2015 года: впервые в истории МРЦ эта цена будет не повышена, а, наоборот, снижена. Бутылку 40-градусной водки емкостью 0,5 л можно будет приобрести не за 220 руб., как сейчас, а за 185 руб.

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Проблемы Еврозоны продолжают отражаться на европейской валюте.Как отмечает Линн, в этой непростой ситуации регулятор может пойти самым легким путем, закупая доллары США в промышленных масштабах. Эта мера поможет наполнить рынок денежной массой и поспособствует снижению курса евро, что, несомненно, оценят крупные производители. А вот Штатам и ряду других стран подобная политика явно не придется по вкусу, резюмирует аналитик.Вслед за третьей неудачной попыткой выбрать президента правящая в Греции коалиция теперь столкнулась теперь с тем, что стали неизбежными новые парламентские выборы. Они должны состояться ориентировочно 25 января, и по опросам победу в них должна одержать оппозиционная партия.Не будет преувеличением сказать, что над Евросоюзом нависла внешняя и внутренняя угроза реакционного национализма, поэтому следующий еврокризис возможно примет форму политического. Всеобщие опасения касательно того, что политическая сумятица в ЕС вновь ввергнет еврозону в кризис, в немалой степени подхлестываются в Испании. На грядущих выборах у правящей правоцентристской Народной партии нет шансов, считает Линн. В стране, судя по результатам опросов, стремительно набирает популярность новая политическая сила - умеренно радикальная формация Podemos («Мы можем»). Эта партия выступает за сохранение евро как единой валюты, но при этом требует снять навязанный Германией режим экономии.Эта партия выступает за сохранение евро как единой валюты, но при этом требует снять навязанный Германией режим экономии.На Нью-Йоркской бирже появились первые контракты на нефть 2015 года от 35 долларов США. Нефтяной кризис придавил не только рубль.Падение цен на нефть неминуемо лишит режим сирийского президентаподдержки со стороны его союзников из числа экспортеров черного золота, таких как Россия и Иран, которым придется сконцентрироваться на внутренних проблемах. В этом случае одиозный лидер Сирии, скорее всего, покинет свой пост, считает аналитик MarketWatch. Дальнейшее развитие событий может как навредить глобальной экономике, так и способствовать ее росту. Если новое правительство Сирии сумеет навести порядок в стране, это позитивно скажется на рынках Ближнего Востока и подстегнет потребление нефти в регионе, что найдет свое отражение на мировых ценах.Во-первых, сейчас даже закоренелые оптимисты признают, что BP вряд ли оправится от катастрофы в Мексиканском заливе. Во-вторых, в 2015 году обеим компаниям придется существовать в условиях, когда баррель нефти будет стоить $50 или даже меньше. В общем, все, что остается двум гигантам, - это слиться воедино и сократить расходы.Грандиозный успех китайского интернет-гиганта Alibaba, который провел самое масштабное IPO в истории, могут повторить новички IT-индустрии Поднебесной. По крайней мере, они всеми силами будут к этому стремиться. По данным Ernst & Young, за первые три квартала 2014 года объем венчурных инвестиций в Китае увеличился почти втрое - с $3,5 до $8,1 млрд. Все больше IT-стартапов стремятся совершить публичное размещение. Это роднит технологический бум в Поднебесной со знаменитым пузырем доткомов 1990-х годов. По мере увеличения числа офисов в Гуанчжоу - китайском аналоге Силиконовой долины - растет вероятность того, что и восточный технологический пузырь, в конце концов, оглушительно лопнет. Возможно, это произойдет уже в 2015 году.В экспериментах со сверхмягкой денежной политикой Япония зашла дальше всех - власти стимулируют экономику с помощью беспрецедентных мер, названных по имени премьера страны "абэномикой". Японская экономика издавна ставит экономистов в тупик.Будет ли кризис в России в 2015 году? Этот вопрос сейчас всех очень актуален. Страны, находящиеся в орбите геополитических интересов Кремля, остаются там преимущественно благодаря денежным вливаниям из России, от которых они всецело зависят, убежден Мэтью Линн. Учитывая, что Москва лишилась шальных нефтедолларов вследствие обвала цен на черное золото, а рубль на какое-то время стал самой слабой валютой мира, страны-сателлиты России столкнутся в новом году с финансовым кризисом. В этой связи Белоруссия, Казахстан и Киргизия постараются вырваться из российской зоны влияния, что чревато аналогом «Арабской весны» на территории СНГ, подчеркивает аналитик. Нынешняя девальвация белорусского рубля - лишь первая ласточка этого процесса. Хотя в целом по ощущениям, ситуация в экономике РФ должна перейти от периода застоя к развитию, но что самое интересное: