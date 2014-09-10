Apple продолжает падать: уже до $97.15

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Сегодня на премаркете Apple продолжила падение. Вчера акции компании стоили 97,99 долларов, а сегодня ожидается, что они будут торговаться по 97,15 долларов. Видимо, все-таки они были слишком переоценены: на ожидании новых продуктов акции технического гиганта за текущий год подорожали на 22%, но коррекция рынка не заставила себя долго ждать, и к 10 сентября, сразу же после дебюта iPhone 5 s и 5 с — акции отступили от верхнего уровня уже на 2,3%.
Вместе с «мамочкой» пошли назад и азиатские поставщики Apple в Тайване (Semiconductor Manufacturing Co – минус 1,6%, китайская ААC Technologies Holdings Inc - минус 2,3%).