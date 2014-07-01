PMI в Великобритании вырос, фунт бьет пятилетние рекорды по отношению к доллару

Сегодня опубликован индекс деловой активности в промышленности Британии (PMI). В июне он вырос на полпункта (до 57,5 с 57), что идет вразрез с ожиданиями аналитиков (они предрекали падение до 56,8). PMI британской промышленности демонстрирует устойчивый рост уже 16 месяцев. На фоне этих оптимистичных данных фунт продолжает укрепляться к доллару. Сегодня на 13.38 по московскому времени курс обновился до 1,7145 доллара за фунт (в то время как вчера он был 1,7106), преодолев, таким образом, максимум, зафиксированный в октябре 2008 года (1,7133 доллара за фунт).



