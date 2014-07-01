Tankan упал ниже прогнозного значения

Сегодня было опубликовано значение японского индекса Tankan. В I квартале 2014 года оно составляло 17 пунктов, и мировые аналитики прогнозировали его падение до 15. Однако снижение оказалось куда более существенным: во втором квартале индикатор доверия крупных корпораций перерабатывающей промышленности имеет значение всего 12 пунктов.

Впрочем, крупные японские компании собираются увеличивать капиталовложения на 7,4% в текущем финансовом году. Прогноз движения индекса Tankan тоже вполне оптимистичный: к сентябрю ожидается его повышение.