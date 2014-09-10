PayPal начинает принимать биткоин для оплаты покупок

Платежный сервис PayPal, вторая в мире платежная интернет-сеть, будет принимать виртуальную валюту биткоин для совершения сделок.

"Мы возьмем биткоин в оборот. В течение ближайших месяцев мы позволим участникам нашей торговой площадки принимать биткойны к оплате", - заявил руководитель платежного оператора Braintree - подразделения eBay - Билл Реди.

По мнению аналитика Wedbush Securities Inc. Джил Луриа, крупнейший в мире интернет-аукцион eBay на сегодняшний день является самой большой компанией, принимающей биткоины. Этот шаг позволит 152 млн зарегистрированных пользователей системы PayPal совершать транзакции в виртуальной валюте, что стимулирует расширение диапазона использования биткоина.

Каждый участник торговой сети eBay будет самостоятельно принимать решение, использовать биткойны или нет. Данные о том, какое количество пользователей будут пользоваться биткойнами, обнародуют в ближайшие несколько месяцев.

Кроме eBay, биткойны принимают Dell Inc., Dish Networks Corp., Overstock.com Inc. и Expedia Inc. По данным на конец июня, всего с криптовалютой имеют дело более 63 тыс. предприятий, а на пользователей зарегистрировано более 5 млн виртуальных кошельков.

По данным опросов финансовых экспертов Bloomberg Global Poll, проведенных в июле этого года, перспективы виртуальной валюты вызывают скептицизм. Цена за биткойн в последние 12 месяцев сильно менялась - от максимума в $900 до минимума в $341.