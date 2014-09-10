Вчера в Европе был красный день календаря

По итогам сессии во вторник европейские индексы снизились, причем это уже третья «красная дорожка» подряд. Максимальное снижение показали индексы юга Европы.

Инвесторов Старого Света потряхивает на тему референдума в Шотландии. Опрос общественного мнения в воскресенье показал, что сторонников отделения больше, чем сторонников единого с Британией государства, а вчера другая исследовательская организация заявила, что 38% шотландцев за отделение, 39% - за единую Британию, а остальные еще не определились. Соответственно, если Шотландия отделится- это несомненно окажет свое влияние на европейские рынки.



Сводный индекс Stoxx Europe 600 к окончанию торгов снизился на 0,35%. Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 потерял 0,68%. САС 40 похудел на 0,50%, DAX упал на 0,49%, FTSE снизился на 0,08%. Очень круто уехали вниз южноевропейские национальные индексы: испанский IBEX потерял 1,36%, итальянский FTSE MIB упал на 0,68%, и камнем вниз рухнул греческий ASE — он потерял 2,61%.

Что касается отдельных компаний, то стоит отметить падение L'Oreal SA (- 1,3% на ожиданиях меньшего роста объемов рынка, чем до этого), «похудание» Gamesa Corp.Tecnologika SA (- 5,5% в результате дополнительной эмиссии акций). Подорожал машиностроительный концерн Finmeccanica. Итальянский автопроизводитель приподнялся на 1,6%, чему немало поспособствовали слухи о приобретении двух его подразделений компаниями China CNR Corp. и Insigma Technology.