Mail.ru Group продала большую часть доли в Qiwi

Mail.ru Group продала большую часть своего пакета акций оператора моментальных платежей группы Qiwi, сообщает в среду, 10 сентября, «Коммерсантъ». Два участника фондового рынка рассказали изданию, что инвестбанк Morgan Stanley провел размещение 4-процентного пакета акций Qiwi 9 сентября. Факт сделки также подтвердил источник, близкий к Mail.ru Group.

Источник в российской управляющей компании рассказал, что сбор заявок начался в 16:00 мск, по данным управляющего западным фондом, книга заявок была полностью закрыта уже в 18:00 мск. При этом последний отметил, что основными покупателями выступили американские инвестфонды. Цена продажи была установлена на уровне $37,5 за ADR, таким образом Mail.ru выручила за проданный пакет $80 млн.



После этой сделки у Mail.ru Group, по словам одного из участников фондового рынка, остался пакет акций Qiwi в приблизительно 1,3%. Согласно материалам Mail.ru Group, ее акционеры 2 сентября решили исключить Qiwi из списка портфельных компаний, что, по словам представителя Qiwi, стало следствием сокращения доли акционерного капитала Mail.ru Group в компании.

«Mail.ru Group не только акционер компании Qiwi, но и долгосрочный стратегический партнер. Данное решение не оказывает влияния на партнерские отношения и совместные проекты Qiwi и Mail.ru Group»,— рассказал газете финансовый директор Qiwi Александр Караваев. Соучредитель, гендиректор и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин не ответил на звонок журналистов издания.

Mail.ru Group приобрела 25% акций Qiwi в 2010 году, но впоследствии компания сокращала свой пакет. В 2011 году она продала 3,74% Qiwi за $24,1 млн японской Mitsui & Co, в мае 2013 года в ходе IPO компания избавилась от 5,9% акций Qiwi на $51,7 млн. Интернет-компания также участвовала в двух SPO — в октябре 2013 и июне 2014 годов, продав в итоге порядка 10% акций более чем на $160 млн. В общей сложности за продажу акций Qiwi Mail.ru Group выручила более $300 млн.