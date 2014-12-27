Цены на нефть обрушили ради спасения доллара

Несколько цитат.

Главная цель ФРС - спасение мировой гегемонии доллара и сохранение в сознании мирового сообщества последних остатков веры в силу доллара и нарисованной экономики США.



Мир гадает, кто и для чего обрушил цены на нефть. Мировые СМИ предлагают две основные версии, объясняющие падение цен на нефть. Давайте кратко изложим каждую из них.



- Версия первая: Цены на нефть уронили США, для того, чтобы наказать народ России. Наказать за то, что народ России, демократическим путем выбирает себе своего национального лидера, без учета интересов Вашингтона.



- Версия вторая: Саудовская Аравия устроила ценовой демпинг на нефть для того, чтобы похоронить так называемую сланцевую революцию в США. Так как добыча нефти и газа методом гидроразрыва, имеет более высокую себестоимость и при ценах на нефть ниже 70 долларов за баррель, становится убыточной. И за одно отомстить России за поддержку Ирана и Сирии.

Почему обе эти версии не являются истинными причинами падения цен на нефть?



Обе эти версии очень правдоподобны и хорошо логически обоснованы. Но обе они являются лишь следствием третьей - истиной причины обвала цен на нефть. Дело в том, что обе эти версии, не учитывают реальных экономических интересов самих США. Сланцевая революция в США - это не только и не столько революция технологий, сколько революция финансов и финансовых инструментов. На добыче сланцевой нефти и газа, в США завязаны огромные пласты занятости населения, банковского кредитования, рынка акций и производных финансовых инструментов. Сворачивание отрасли добычи нефти и газа методом гидроразрыва, может повлечь за собой обрушение не только рынка акций США, но и всей банковской структуры США в целом. Ради того, чтобы экономически наказать граждан России, США просто не стали бы наказывать экономически самих себя.



Поэтому, первая версия о том, что США обрушили цены на нефть для того, чтобы экономически наказать население России - отпадает.



Остаётся вторая версия - Саудовская Аравия нарастила добычу нефти, с целью обрушить сланцевую отрасль США и отомстить Вашингтону за невнятную позицию по Ирану и Сирии. Даже звучит смешно, не правда ли? Кто в здравом рассудке может в такое поверить? Конечно, Дом Саудов и власти Катара могут высказывать свое неудовлетворение внешней политикой США. Но чтобы они даже объединившись вместе устроили экономическую атаку на США - это что-то из области политической фантастики. Не так крепко держится власть Дома Саудов, чтобы устраивать такие публичные демарши против экономики США.



Обратите внимание, на многочисленные громкие заявления Саудовской Аравии о том, что они будут продолжать наращивать добычу нефти вопреки позиции ОПЕК, даже в том случае, если цены упадут до 20 долларов за баррель. На все эти публичные заявления, США отвечают молчанием. А ведь за гораздо меньшие по своим масштабам вольности, Вашингтон организовал Эрдогану попытку цветного переворота на площади Таксим, в недавнем прошлом.



О чём это говорит? Это говорит о том, что все громкие заявления и все действия Саудовской Аравии по наращиванию объемов добычи нефти, не только были заранее согласованы, но и были заранее срежиссированы Вашингтоном.



Но тогда возникает риторический вопрос - зачем? Зачем Вашингтону, создавать реальную и серьезную угрозу экономике США, ради каких-то геополитических амбиций Саудовской Аравии?



Ответ банально прост – обваливая цены на нефть, Вашингтон действует вовсе не в интересах Саудовской Аравии. Вашингтон пытается таким образом спасти умирающий доллар. Вот ради чего, Вашингтон готов пожертвовать всем, включая сланцевую отрасль США, рынок акций США и даже банковский сектор США. Потому что при сохранении веры в доллар, всё это можно будет восстановить и компенсировать. Если же вера в доллар будет подорвана, то всё это рухнет точно также, но уже неконтролируемо и безвозвратно. Это будет конец эпохи Pax Americana.



Золото - вот истинная причина обрушения цен на нефть, организованного по команде из Вашингтона.

Всё остальное - это только явления и факторы, сопутствующие главной цели.



Золото - это антидоллар. Цены на золото - это индикатор силы доллара и веры в доллар. Искусственно занижая цены на золото, ФРС создает искаженное восприятие реальности в части силы доллара и веры в доллар.

Сила доллара не держится ни на чем, кроме слепой веры. Многие считают, что сила доллара держится на армии США. Но это верно лишь отчасти. Потому что ни одна армия не может остановить идею, время которой пришло. Настоящие, реальные цены золото, неминуемо подорвут веру в доллар. А так как доллар держится только на вере, то подрыв этой веры, будет означать смерть доллара как единой мировой резервной валюты и как конечного средства сохранения и накопления богатства. То есть, доллар станет никому не нужен. Если это случится, Америка не сможет жить в долг. Отсутствие возможности жить в долг, для США равносильно смерти. Спасение доллара любой ценой - это фактически спасение любой ценой США от смерти. Под смертью, здесь подразумевается распад США на отдельные штаты, в силу отказа профицитных штатов, кормить за счет своего труда и своих ресурсов, другие - дотационные штаты.

США больше не могут сдерживать рост цен на золото прежними методами - через бумажно-фьючерсные игры на бирже COMEX. Слишком высок в последнее время стал спрос на физическое золото со стороны стран БРИКС и других стран мира. Эти страны, используют заниженные стараниями США цены на золото не для того, чтобы покупать за бумагу фьючерсы на золото и получать обратно точно такую же бумагу, в момент экспирации фьючерсных контрактов. Они используют искусственно заниженные цены на золото только для того, чтобы покупать по этим ценам реальный физический металл. Страны мира наращивают свои золотые резервы для создания новой мировой валютной системы (МВС), на базе зарождающейся валютной системы стран БРИКС.



Какой будет эта новая МВС, сегодня точно никто не знает. Но уже сегодня очевидно, что даже использование золотого стандарта в качестве фундамента новой мировой валютной системы, будет гораздо лучшим вариантом, чем сегодняшнее отсутствие каких бы то ни было стандартов.



Имея бесконечный источник финансов, путем манипуляций можно установить любую цену на любой актив и держать ее бесконечно долго. Но в этом случае, вы должны обеспечивать постоянную возможность всем желающим, покупать этот актив по цене, назначенной вами таким образом. Пока объемы покупок со стороны таких желающих, примерно равны объемам продаж со стороны желающих этот актив продать, вы можете держать цену на актив низкой как угодно долго.



Но как только количество желающих купить актив по низкой цене начинает расти, а количество желающих его продать по низкой цене начинает снижаться, вы будете вынуждены постоянно "подкармливать" рынок этим активом из своих запасов. Иначе, произойдёт разрыв между ценой актива на бумаге и ценой на реальный актив. Что вскроет ценовые манипуляции и сделает их очевидными для всех участников рынка.



Заголовок в тему: Почему весь мир (за исключением США) покупает золото, как сумасшедший?



Мы живем в мире отграниченных ресурсов. Поэтому, количество денег в мире, тоже должно быть ограниченным. Начиная с 15 августа 1971 года, ФРС пытается опровергнуть этот очевидный тезис. Печать долларов не ограниченна ничем, кроме потребностей самих США. ФРС мог бы напечатать любое количество долларов, для продолжения подавления цен на золото. Но ФРС не может напечатать золото. Которое нужно постоянно выбрасывать на рынок, для поддержания иллюзии о том, что ценность золота на самом деле настолько низкая, насколько ее декларирует ФРС, по отношению к своим зеленым фантикам - долларам.



Что происходит на рынке золота?



Индийский спрос на золото, после отмены ограничений на импорт желтого металла зашкаливает.



Агентство «Рейтер» публикует данные о том, что Индия намерена вернуть себе утраченные позиции мирового лидера по импорту золота, которые сейчас удерживает Китай.



Китай не раскрывает своих данных по импорту золота. В настоящее время, Китай является мировым лидером по импорту и добыче золота, опережая Индию по импорту и Австралию по добыче. Однако по расчетным данным некоторых экспертов, импорт золота в Китай в 2014 году составит 1350 тонн.



Таким образом, только две страны мира - Индия и Китай, выкупают весь мировой объем добычи золота в течение года. Из которого, справедливости ради, следует вычесть огромную долю добычи Китая. Так как Китай своё золото никуда не экспортирует. Откуда же тогда берется золото, которое покупают все остальные страны мира? Если все страны активно покупают золото, то значит, кто-то его из своих резервов активно продаёт. Но кто именно?



Заголовок в тему: Турция - импорт золота в ноябре, поднялся на самый высокий уровень в течение более чем шести лет



Подавление цен на золото в целях сохранения веры в доллар имеет ещё один интересный аспект - массовые банкротства компаний занимающихся добычей золота. Что влечет за собой сокращение мировых объемов добычи золота, на фоне стремительно растущего спроса.



Что-то сломалось в этом мире для ФРС. Если раньше, все манипуляции с ценами на золото приводили к продажам желтого металла, то теперь эти манипуляции наталкиваются на устойчивый, растущий и вероятно хорошо организованный спрос со стороны стран БРИКС и других стран мира. Обратите внимание, - рекордный рост спроса на золото со стороны Турции, произошел в ноябре. То есть, после встречи Эрдогана с Путиным. К чему бы это?



Интересно, что несмотря ни на какие трудности, Россия по-прежнему продолжает наращивать свои золотые резервы.



Всё это вроде бы понятно. Но при чём тут цены на нефть?



Всё дело в том, цены на нефть влияют на стоимость других видов энергоносителей - газа и угля. При снижении цен на нефть, снижаются цены на газ, уголь и электроэнергию. Добыча золота - это процесс очень и очень энергоемкий, независимо от метода добычи. С каждым годом, этот процесс становится всё более энергоемким, за счет ежегодного обеднения золотоносных пород и россыпей. Чтобы добыть одну и ту же унцию золота, золотодобытчики вынуждены с каждым годом перерабатывать всё больше и больше тонн породы, затрачивая на это всё больше и больше энергии. Как мы уже обсуждали ранее, в себестоимости добычи золота, 60% составляют затраты на энергию. Для добычи золота необходимо закупать в больших объёмах либо дизельное топливо, либо электроэнергию - в зависимости от способа добычи.



В силу беспрецедентного мирового спроса на золото, в какой-то момент, в Вашингтоне осознали, что сдерживать цены на золото прежними методами бесперспективно. Чем ниже ФРС опускает цены на золото, тем большие объемы физического золота перемещаются с Запада на Восток. С целью поддержания иллюзии низких цен на золото и сохранения веры в доллар, манипуляторы вынуждены постоянно продавать из своих резервов физическое золото, по этим искусственно заниженным ценам. Вследствие чего, запасы золота находящегося в распоряжении манипуляторов, стремительно истощаются. Очевидно, что раньше или позже, эти запасы закончатся, так как они будут полностью распроданы, во имя поддержания иллюзий о силе доллара. После чего, наступит финал этой увлекательной игры в поддавки против рынка, математики и здравого смысла.



Чтобы избежать такого развития ситуации и в тоже самое время не допустить роста цен на золото, США решили продолжить системное подавление цен цены на золото, другим путём - путём снижения цен на энергию, необходимую для добычи золота. То есть, путем обвала цен на нефть. Существенное снижение цен на нефть, а следовательно на дизельное топливо и электроэнергию, позволяет остановить и предотвратить каскадные банкротства компаний занимающихся золотодобычей. Более того, золотодобытчики получают возможность выйти на прибыль, - за счет существенного снижения себестоимости, энергоемкого процесса добычи золота. Одновременно, нефтедобывающие страны БРИКС лишаются возможности покупать золото в прежних объемах. Так как у них происходит резкое снижение валютной выручки от продажи нефти и газа. В такой ситуации, эти страны вынуждены тратить всю свою сократившуюся валютную выручку не на покупки золота, а на импорт необходимых им товаров и стабилизацию курсов своих национальных валют.



Таким образом, в результате организованного обвала цен на нефть, ФРС достигает сразу трех целей:



1. Удержание низких цен на золото более-менее рыночными методами, без необходимости постоянно выбрасывать для этих целей на рынок, золото из резервов США.



2. Сокращение спроса на золото со стороны всех тех стран, основу экономики которых составляет экспорт энергоресурсов. В ситуации сокращения поступлений валютной выручки от экспорта энергоресурсов, эти страны автоматически лишаются профицитных излишков валюты, на которые они могли бы покупать золото.



3. Главная цель ФРС - спасение мировой гегемонии доллара и сохранение в сознании мирового сообщества, последних остатков веры в силу доллара и нарисованной экономики США.



Означает ли снижение себестоимости добычи золота, снижение мировых цен на золото?



Скорее всего, нет. Скорее всего, это позволит ФРС лишь удерживать цены на золото от резкого скачка вверх. Потому что возможность стран экспортеров энергоресурсов покупать золото, сокращается в результате падения цен на нефть ровно на столько, на сколько увеличивается возможность покупать золото для стран импортеров энергоресурсов.



Вопрос теперь заключается в том, как долго США смогут выжить, в условиях низких цен на нефть и вытекающих из этого негативных для экономики США последствий. Ситуация созданная ФРС с долларом, нефтью и золотом, становится всё больше похожа на игру под названием "Кто первый моргнёт".