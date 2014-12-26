Рубль будет сильным в 2015 году, уверены в Минфине

В 2015 году нет серьезных оснований переживать, что рубль будет слабеть, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции, сообщает портал Банки.ру.

«В следующем году рубль будет иметь тенденцию к укреплению. Импорт будет снижаться, платежный баланс будет очень сильный. Оснований говорить, что начнется ослабление рубля, по макроэкономическим параметрам нет», — сказал министр.

Силуанов также отметил, что курс рубля ищет новое равновесное положение при цене на нефть в $60 за баррель. «В условиях цены нефти $60 российский рубль находит свое равновесное положение… Мы не выйдем на курс около 30 рублей, но главное, чтобы рубль был стабилен», — сказал он.