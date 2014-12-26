Собственную платежную систему Россия введет уже в 2015 году

В тот момент, когда Visa и Mastercard решили блокировать операции по картам банков «Россия» и «СМП банка», в Думе начали готовить законопроект о собственной национальной платежной системе. Первый зампред комитета ГД по финансовому рынку, Владислав Резник, прокоментировал подготовку так: «законопроект я начал готовить в 10 утра, а уже к 16.00 он был зарегистрирован в Думе».

Идея национальной платежной системы в Госдуме прошла одобрение с космическими скоростями.



Депутаты подготовили поправки, которые кардинально реорганизуют весь рынок розничных платежей в нашей стране. Например, международные платежные системы (а это, на минуточку, 95% всего российского рынка) держать свои клиринговые и операционные центры за границами РФ. Вся обработка внутренних транзакций должна быть физически перенесена в Россию, причем в максимально сжатые сроки: уже к концу I квартала 2015 года.

Сначала Visa и Mastercard пытались найти российского партнера, чтобы использовать для обработки операций его инфраструктуру. Однако в итоге в Центробанке и в банках решили, что систему нужно создавать с нуля. Летом был создан оператор НПСК - «Национальная система платежных карт», которая сейчас пытается использовать в качестве основы для своей платформы продукт бельгийской компании Openway. “Внучка» Openway сейчас сотрудничает с НПСК в попытке создать платежную платформу, которая будет удовлетворять всем необходимым требованиям.

Интересно, что Visa и Mastercard еще не подписали соглашения с НСПК, хотя источники в Центробанке постоянно подтверждают, что они согласны сотрудничать.

В данный момент НСПК тестирует пилотные проекты по подключению банков. Тесты будут завершены в I квартале, а в марте переход должен совершиться. Каковы будут последствия таких решительных шагов — эксперты пока не прогнозируют.