Нефтяные котировки растут в пятницу утром

Сегодня утром на торгах немного подросли цены на нефтяные фьючерсы. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent к 10:54 по мск выросла до $60,63 за баррель. Цена на WTI выросла до $56,30 за баррель (по данным investing.com).

Издание Bloomberg сообщает, что Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, составила свой бюджет на 2015 год с расчетом на цену нефти примерно в районе $80 за баррель. Такую информацию издание получило от бывшего советника по экономике правительства страны Джона Сфакианикса.

Проект бюджета на следующий год у Саудовской Аравии был опубликован в четверг. Аналитики ожидали, что в основу будет заложена цена нефти $60 за баррель.