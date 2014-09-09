GBP/USD: плохо. Зато стабильно.

GBP/USD сегодня продолжает держаться вокруг десятимесячных минимумов, сохраняя удивительную мрачную стабильность. На британца продолжает серьезно давить тот факт, что в Шотландии открывается всё больше и больше сторонников независимости. Сегодня на утренних торгах в Европе GBP/USD упала до 1,6064 (это самый низкий уровень с ноября прошлого года). Аналитики говорят, что поддержка будет найдена примерно на 1,5852, а сопротивление — на 1,6225.

Доллар продолжает крепнуть — сегодня опять появляются предпосылки о том, чтобы предполагать раннее повышение ставок ФРС. А вот евро ослаб, причем очень серьезно. Против него вырос даже фунт: пара EUR/GBP ослабла на 0,11% (и сейчас составляет 0,7999).