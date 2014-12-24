Доллар окреп. Нефть снова дешевеет, приближаясь к $61

Фьючерсы на нефть Brent подешевели и снова сползают к цене в 61 доллар за баррель. Часть вчерашнего роста потеряна, а все из-за доллара США, который сегодня на сильных данных торгуется вокруг своего высшего уровня почти за 9 лет. EUR/USD на 11.21 мск торгуется на уровне 1,2189; USD/JPY — на 120,43; GBP/USD – на 1,5540.

Индекс доллара по отношению к мультивалютной корзине остается на самом высоком с апреля 2006 года уровне. Пересмотренный отчет о ВВП в III квартале показал изрядный рост, самый быстрый за 11 лет.

На фоне сильного укрепления доллара «черное золото» потеряло сегодня 1,58 $ за баррель по сравнению с вчерашним днем.