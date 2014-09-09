Что плохо для иены — для Topix просто праздник какой-то!

Вот уже четвертая азиатская сессия подряд завершается падением MSCI. Сводный индекс региона упал на 0,3% и движется к трехнедельному минимуму.

«Рынок следует за событиями в США, на Уолл-Стрит, - заявила агентству Bloomberg по телефону Дафни Рот, руководитель азиатского подразделения ABN Amro Private. - Мы видим временную консолидацию после недавнего ралли. Глобальный экономический рост всё еще продолжается, и рынок всё еще перенасыщен акциями».



Индекс NZX 50 потерял 0,1%; тайваньский Taiex и австралийский S&P/ASX 200 выросли на 0,2%; Shanghai Composite и сингапурский STI добавили каждый по 0,1%, а корейские и гонконгские рынки закрыты на праздник. Австралийский золотопромышленник Newcrest Mining Ltd., соскользнул вниз на целых 1,9% (после того, как цена на слитки вчера закрылась на трехмесячном минимуме).

А вот в Японии отдельный канкан. Иена коснулась самой низкой отметки с 2008 года, и поэтому экспортные компании развернулись в полный рост. Индекс TOPIX вырос на 0,2%. Эксперты по японской экономике говорят, что боле слабая иена будет постоянно способствовать доходу экспортеров. Так, Honda Motor Co.,которая получает 84% своих доходов от экспорта, прибавила 1,1% на фоне того, что иена опустилась почти до шестилетнего минимума. А с подъемом процентных ставок ФРС ослабление иены будет продолжаться.



