Прогноз по рынкам на 9 сентября

Прогноз по рынкам на вторник, 9 сентября, немного противоречивый.



Фондовый рынок

Сегодня много говорят об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc - большой игрок на рынке еврозоны, а поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Самое главное для инвестора сейчас – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни? И многое говорит о том, что уже пора покупать. Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год. В 2014 году VOD заплатила $1,815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты.



Товарно-сырьевой рынок

Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль сыграло и подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Скорее всего, будет падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.

Несмотря на то, что Brent так и хочет пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа, можно говорить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.

Валютный рынок

USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные слабые данные по рынку труда США подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Откат может носить незначительную и кратковременную природу. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США.

Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.