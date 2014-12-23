Рубль вырос на открытии сессии, но тут же потерял вес и пошел вниз

При открытии торгов во вторник рубль резко подорожал - за счет продаж экспортной валютной выручки. Одновременно с этим его поддержало «сжатие» рублевой ликвидности на денежном рынке в предналоговый период и стабилизация нефтяных цен. Доллар упал до 53 руб., евро — до 64,95 руб. Однако уже через несколько минут пары USD/RUB и EUR/RUB вновь пошли в рост.

Сейчас, к 11:17 по мск, доллар торгуется на уровне 55,39 руб., евро — на уровне 67,72 руб. (по данным investing.com).

Дилер крупного западного банка говорил: "Идет продажа экспортной выручки, рубль может еще подорожать до конца уплаты НДПИ, но думаю, вряд ли доллар снизится до уровня 50,00, а сразу после налогов рубль может развернуться, как только иссякнет предложение валюты от экспорта".

Центробанк всеми силами старается восстановить курс рубля на валютном рынке: использует резкое повышение процентных ставок, валютное репо, а также мониторинг компаний-экспортеров на предмет продажи выручки. Плюс положительно на курс нацвалюты повлияла продажа валюты Минфином, который фактически заменил на рынке центробанк. Минфин продал через Федеральное казначейство $500 миллионов 18 декабря и $420 миллионов 19 декабря.