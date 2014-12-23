Даже при цене $20 за баррель ОПЕК не снизит добычу

Очередные разговоры и планы организации стран-экспортеров нефти сегодня обсуждаются в СМИ. На этот раз многих шокировало заявление саудовского министра нефти Али аль-Наими о том, что ОПЕК не станет снижать уровни добычи даже при снижении цен на нефть до $20 за баррель. Такое заявление он сделал в интервью Middle East Economic Survey.

"Интересам стран-производителей ОПЕК не отвечает снижение производства, какова бы ни была цена, - цитирует интервью министра The Financial Times. - Не важно, упадет она до $20, $40, $50, $60."

Прежде задача ОПЕК, хотя бы в теории, состояла в том, чтобы поддерживать высокие цены на сырье за счет ограничения производства. Но теперь, судя по всему, картель намерен сделать упор только на сохранении своей доли на мировом рынке.

Если Саудовская Аравия уменьшит объемы добычи и производства, то цена вырастет, тогда нефтепроизводители из России, США, Бразилии получат долю Саудовской Аравии на нефтяном рынке.

Наими сказал, что страны Персидского залива в состоянии выдержать длительный период при низких ценах, потому что себестоимость добычи у них низкая - всего $4-5 за баррель. Но он не стал отрицать, что для других производителей низкие цены могут создать большие проблемы. По мнению министра, нефть не дойдет снова до $100 за баррель, но высокая волатильность на рынке сохранится.