График работы Московской Биржи в период новогодних праздников

Для тех, кто торгует на Московской бирже, будет полезным это сообщение. О графике работы и торгах на Московской Бирже в период новогодних праздников.



Согласно информации на официальном сайте биржи, 5, 6, 8, 9 января 2015 года торги на рынках Московской Биржи будут проходить не в полной мере: на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме; на валютном рынке и рынке драгметаллов - по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп; на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) торги не проводятся.

31 декабря 2014 года Московская биржа работает, но это не торговый день на всех рынках Московской Биржи.

С 1 по 4, 7, 10, 11 января 2015 года - выходные дни на всех рынках Московской Биржи.