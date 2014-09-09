Америка: дешевеют все, кроме Yahoo!

Котировки акций нефтяных компаний на Уолл-Стрит вчера снизились, поэтому ночные торги два основных индекса из американской тройки - S&P 500 и DJIA закончили в "красной" зоне, потеряв 0,31% и 0,15% соответственно. А вот Nasdaq по итогам торгов вырос на 0,21% - этому поспособствовало великолепное ралли Yahoo! (+5,6% за вчерашний день) в преддверии IPO китайского интернет-гиганта Alibaba.



"Мы видели пять недель роста S&P 500, и рынок сейчас, вероятно, перекуплен, - полагает главный инвестиционный директор RW Baird & Co. Брюс Битлс, - нельзя же продолжать расти вечно".

Что касается отдельных компаний, то происходило множество разнообразных вещей. Так, дешевели нефтяные компании: Exxon Mobil Corp. потеряла 1,5%, Chevron Corp. - 1%, Marathon Oil Corp. - 1,7%, Newfield Exploration Co. похудела на 4,7%.

Цена бумаг второго по величине автопроизводителя США Ford Motor Co. упала на 2% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендации для них до "ниже уровня рынка" с "выше уровня рынка".

Капитализация производителя продуктов питания Campbell Soup уменьшилась на 2,6% на фоне выпущенной за второй квартал неутешительной статистики.



Акции Apple Inc. подешевели на 0,6% в преддверии презентации нового iPhone и "умных часов".