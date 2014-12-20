Скоро два года как я торгую на реальных счетах.

Уже профукал кучу денег. Но каждый раз, когда я получаю слив депозита, я анализирую свою торговлю и понимаю, что в проигрыше виноват в основном я.

За исключением случаев выхода неожиданных новостей (да и то по причине неправильного мани менеджмента).

С дисциплиной у меня действительно не порядок, поэтому задумываюсь над передачей торговли советнику форекс, которых в старой версии языка я научился делать.

Хотя иногда ручная торговля приносит по сравнению с роботом просто фантастические результаты.



Последний пример. Я поднялся с суммы в 38 долларов за 8 торговых дней (с 8 декабря по 18 декабря 2014) до 6270 долларов. Робот за это время дал бы около 180 баксов прибыли (смотрите снимок вверху).

Но в дальнейшем я слил депо, а робот продолжал бы увеличивать прибыль.

Так вот вопрос. Реально или нет переделать себя?

Может все таки отдать все на откуп бездушному роботу и следовать старой истине, что слишком хорошо, тоже не хорошо. При этом продавать сигналы да и самого робота на Макете.

Как у вас обстоит с ответом на этот вопрос.

