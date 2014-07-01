Журнал The Banker опубликовал топ-1000 самых крупных банков мира

Вчера журнал The Banker опубликовал топ-1000 World Banks. Основной критерий, по которому производилось распределение, - капитал первого уровня (Tier 1 Capital). Список по-прежнему возглавляет Industrial and Commercial Bank of China. Размер его капитала составляет $207,6 млрд. Этот же банк занимает главенствующую позицию в мире и по размеру активов ($3,1 трлн). Второе место занимает China Construction Bank ($173,9 млрд). За двумя китайцами стоят два американских банка: на третьей позиции JP Morgan Chase ($156 млрд), на четвертой — Bank of America ($161,5 млрд). Европейский капитал в первой десятке представлен британским банком HSBS Holdings ($158,2 млрд). Затем следуют еще по два китайских и американских банка, и замыкает топ-10 японский Mitsubishi UFJ с $117,2 млрд.

В минувшем году совокупная прибыль в первый раз превысила докризисный показатель: $920 млрд против $786 млрд в 2007 году.

Продолжают продвигаться вперед китайские банки, наконец-то начали оживать после долгового кризиса банки европейские, и даже в Греции и Испании зафиксирован существенный рост прибыли.

В топ-1000 входят 38 российских банков, однако их позиции не так велики. Суммарный их tier 1 — всего $118 млрд. 34 место занимает Сбербанк, 70-е — ВТБ, 125 позиция — за Газпромбанком, 159-е — за Россельхозбанком, и замыкает пятерку крупнейших российских игроков в этой сфере Альфа-банк (258 место).