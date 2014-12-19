В России увеличат размер страхового покрытия по вкладам физлиц до 1,4 млн руб.

Сегодня госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому увеличат страховые компенсации по банковским вкладам. Максимальная застрахованная сумма на счетах физлиц вырастет вдвое — с 700 тыс. рублей до 1,4 млн. рублей. Вклады населения будет защищать государство.

Механизм выплат в случае банкротства банка не меняется, выплатой возмещения будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, новые объемы гарантированно застрахованных вкладов охватывают 90% граждан, которые держат деньги в банках. «Очень важно, что 90% вкладчиков при любом развитии событий, даже если вдруг что-то произойдет с любым банком, все средства граждан будут обеспечены финансово, обеспечены законом», — отметил Макаров.

Депутаты уверены, что повышение гарантированной суммы выплаты по вкладам положительно повлияет на население и экономику в целом. Люди смогут вложить свои накопления в один банк, а не бегать по нескольким. Ну а государство получит приток средств.