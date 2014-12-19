Китайцы закупаются в России, чтобы перепродать товары на родине

Экономические нонсенсы продолжаются. Буквально пару месяцев назад аналитики подсчитывали, сколько российские ритейлеры теряют прибыли из-за того, что граждане стали больше покупать через интернет из Китая. А теперь картина меняется — китайцы, которые находятся на территории России, в спешном порядке покупают дорогие товары (смартфоны, люксовую одежду, аксессуары), чтобы потом продать все это в Китае — в несколько раз дороже.

Издание Reuters рассказывает о нескольких историях, которые подтверждают этот факт. Например, пишет о китаянке Моу Цзянь, которая живет в Благовещенске, дом которой превратился в склад — она купила много новых iPhone, женских сумок. Благодаря резкому падению курса рубля все это обошлось ей в разы дешевле, чем в самой Поднебесной — куда, кстати, отправятся потом купленные айфоны и одежда.

Китайские рабочие и студенты, учащиеся в России, в больших количествах скупают дешевые товары, пока компании не повысили цены. Кстати, этот факт могу подтвердить — вчера видел в магазине мобильной электроники китайцев, которые купили сразу два дорогих планшета.

Таких торговых "агентов" называют "дайгоу", они скупают товары, а потом продают их в КНР, получая прибыль. «Заказчики» из Китая отправляют деньги с помощью системы Alipay (от компании Alibaba) этому «дайгоу», чтобы тот купил в России какой-то товар. «В среду сумка Louis Vuitton в России стоила вдвое дешевле, чем в Китае», - констатирует один из них. "Я слышал, купить предметы роскоши сейчас - это как купить капусту", - пишет пользователь Weibo (китайский аналог твиттера).

Далее Рейтер рассказывает, что, например, по мнению 24-летней китаянки Чжэнь Хуэй теперь покупать в России товар для китайских магазинов - прибыльное занятие. "Китайские магазины кладут деньги на твою дебетовую карту - ты используешь её, чтобы покупать здесь одежду, сумочки, что угодно. Известные бренды сейчас очень дешевы", - говорит она.

Кроме китайцев заработать на падении рубля пытаются жители соседних стран — казахи, например. "Оборот товаров с Казахстаном взлетел", - сказал Иван Горбачев, 28-летний менеджер российской торговой и логистической компании Sibir ImpEx из Новосибирска. "Они (казахи) закупаются, чтобы заполнить свои склады", - сказал Рейтер Горбачев по телефону.