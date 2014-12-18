Цены на нефть продолжают рост - уже $62-63 за баррель Brent

Нефтяные цены продолжили рост к вечеру четверга. Скорее всего, участники рынка осознают, что обвал за последние недели был чрезмерным. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению министра нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми, проблемы на рынке нефти временные и они связаны в основном с замедлением роста мировой экономики.

Нефтяные фьючерсы на Brent к 16:20 по мск выросли до $62,54 за баррель. Фьючерсы на WTI дошли до отметки $57,70 за баррель.

"Нефтяной рынок, возможно, существенно перепродан и потому готов к ралли. Рост спроса с учетом масштабов падения цен может преподнести приятный сюрприз", - уверена главный аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен.