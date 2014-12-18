Итоги пресс-конференции: АФК «Система» подорожала на 100%, доллар подешевел до 61 рубля

Во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин никого не удивил.

По поводу обвала рубля было заявлено, что Центробанк и правительство все делают правильно (пусть и с небольшим запозданием), что в России есть все ресурсы для скорейшего выхода из кризиса и что через 2 года мы будем жить очень хорошо. Экономика России вырастет параллельно с мировой экономикой, но нельзя отрицать, что мы живем в непростое время.



Президент завуалированно намекнул банкам, чтобы те не торопились пока поднимать процент по ипотекам (однако банки в попытках выжить все равно это сделают).

Очень много было сказано по поводу отечественного бизнеса: по словам президента, ему будет оказываться всемерная поддержка, начиная от четырехлетних налоговых каникул и заканчивая льготным кредитованием.

Игорь Сечин был назван эффективным менеджером. Путин сказал, что Сечин будет продолжать работу и добиваться высоких результатов.

Основной посыл президента заключается в том, что всё идет адекватно и правильно, и в сотрудничестве с новыми бизнес-партнерами (Турцией и Китаем, например) Россия добьется укрепления своих позиций по всем направлениям.

Рубль во время выступления Путина сначала немного ослаб, но потом вырос: сейчас USDRUB составляет порядка 61 рубля.

АФК «Система» взлетела на 100%: Путин не только отпустил на свободу Евтушенкова, но еще и пообещал пригласить его на ежегодную встречу с представителями бизнеса.

Видимо, для уравновешивания ситуации сегодня был заочно арестован сын Муртазы Рахимова, который руководил «Башнефтью». Он находится в Австрии, и при появлении в зоне действия российского законодательства будет заключен под стражу.